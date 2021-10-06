سیاسة

مسرور بارزاني: حكومة كوردستان ستبقى مدافعة حقيقية عن حقوق الإيزيديين العادلة

تبذل حكومة إقليم كوردستان قصارى جهدها لتطبيع الأوضاع في منطقة سنجار
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان إيزيديون مسرور بارزاني عيد جما

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، تهنئة إلى الإيزيديين بمناسبة حلول (عيد جما) الأغر.

وفيما يلي نص التهنئة:

أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأخصّ بالذكر الأمير وبابا شيخ والمجلس الروحاني الإيزيدي بمناسبة حلول (عيد جما)، متمنياً أن يقضوا أيام العيد في أجواء مليئة بالخيرات والمسرّات والسلام.

وإذ تطمئن حكومة إقليم كوردستان الإيزيديين مرة أخرى بأنها ستبقى مدافعة حقيقية وصلبة عن حقوقهم المشروعة والعادلة، فإنها تعمل من أجل توفير أفضل الخدمات وكل ما يليق بالإيزيديين.

وفي هذه المناسبة البهيجة، تبذل حكومة إقليم كوردستان قصارى جهدها لتطبيع الأوضاع في منطقة سنجار ليتسنى للنازحين الإيزيديين العودة إلى ديارهم بكرامة، وإعمار سنجار بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي.

عيد جما مبارك للجميع ودمتم بخير وعافية وسلامة

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

6 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

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