أمن

عشرات القتلى بانفجار داخل مسجد للهزارة في أفغانستان

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العالم أفغانستان الهزارة تفجيرات

أربيل (كوردستان 24)- قتل 50 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز الواقعة في شمال شرق أفغانستان الجمعة، كما أفاد مسؤول في طالبان وكالة فرانس برس، في أعنف هجوم منذ مغادرة القوات الأميركية البلاد.

وقال المسؤول المحلي في طالبان في قندوز مطيع الله روحاني إن التفجير الدامي الذي استهدف مسجدا شيعيا في المدينة الواقعة شمال شرق أفغانستان الجمعة، كان هجوما انتحاريا.

وأصيب عشرات الأشخاص من الأقلية الشيعية في الانفجار الذي لم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عنه، لكن يبدو أن الهدف منه مفاقمة زعزعة الاستقرار في أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وأفاد طبيب في مستشفى قندوز المركزي وكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن اسمه "حتى الآن، تسلمنا 35 جثة وأكثر من 50 جريحا". وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي في منظمة أطباء بلا حدود طلب عدم كشف هويته أيضا لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 90 مصابا وأكثر من 15 جثة" نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.

وكان الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال في وقت سابق إن عددا غير معروف من القتلى والجرحى وقع عندما "حصل انفجار في مسجد لمواطنينا الشيعة" في قندوز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم الدولة الإسلامية، العدو اللدود لطالبان، أعلن ارتكاب فظائع مماثلة أخيرا.

المصدر: أ ف ب

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