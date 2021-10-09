أمريكا تعلن نيتها استقبال 125 ألف لاجئ خلال عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- اعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نية بلاده استقبال 125 الف لاجئ من جميع أنحاء الأرض، خلال السنة المالية 2022.

وقال بلينكن في بيان يوم الجمعة، "أكد الرئيس جو بايدن اليوم التزام الولايات المتحدة الراسخ بالترحيب باللاجئين من خلال إصدار القرار الرئاسي بشأن قبول اللاجئين، والذي يرفع سقف قبول اللاجئين إلى 125000 في السنة المالية 2022".

وأضاف "ستبقى الولايات المتحدة رائدة في الاستجابة الإنسانية الدولية، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين".

وتابع الوزير الأمريكي في بيانه "الولايات المتحدة ليست فقط أكبر مانح إنساني منفرد، لكنها تسعى أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في المناطق التي تعاني من الأزمات، وتقديم الحماية والحلول الدائمة للاجئين، وتسهيل التعاون الدولي لمعالجة أزمات اللاجئين والأزمات الإنسانية العالمية".

واكد بيلنكن انه خلال المشاورات مع أعضاء الكونغرس، التزمت وزارة الخارجية بإعادة بناء برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة بما يتماشى مع تقليد منح الأمل والملاذ الآمن لأولئك الفارين من الاضطهاد.

وتابع "نحن ندرك المساهمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الهائلة التي يقدمها اللاجئون للمجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بإعادة بناء برنامج قوي لقبول اللاجئين في الولايات المتحدة مع ضمان سلامته وحماية مصالح أمننا القومي".