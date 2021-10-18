وفاة كولن باول إثر مضاعفات فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن اليوم الاثنين عن وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول عن عمر يناهز 84 عاماً إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وكتبت عائلة باول على فيسبوك "توفي الجنرال كولين باول، وزير الخارجية الأمريكي السابق ورئيس هيئة الأركان المشتركة، صباح اليوم بسبب مضاعفات فيروس كوفيد 19".

وقالت "لقد فقدنا زوجاً رائعاً ومحباً وأمريكياً عظيماً".

وأشارت إلى أنه تم تطعيمه بالكامل.

وباول هو أول وزير خارجية أمريكي أسود، ولعب دوراً بارزاً مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.