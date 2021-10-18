مقاتلات عراقية تستهدف أوكارا في وادي الشاي بمحافظة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الاعلام الامني اليوم الاثنين، ان مقاتلات عراقية قصفت أوكارا لعناصر لتنظيم داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان انه "وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات أف 16 والسيخوي، 25 ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك".

وتابع انه "وعلى أثر ذلك خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات وعثرت على خمسة أوكار تم استهدفها تحتوي مواد طبية واخرى غذائية وافرشة واغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا".

واضافت الخلية "خرجت بعدها قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات بالكامل، وكانت النتائج، العثور على وكرين مدمرين بداخلهما ملابس عسكرية ومدنية وأواني طبخ وتدمير كهف عبارة عن مغارة تحتـوي علـى مـواد طبيـة وكـاميرا وملابس مختلفة وأواني طبخ والعثور على (5) أوكار تحتـوي علـى مسـتودع طبي - مطبخ - ملابس أطفال - خلية طاقة شمسية – بنادق عدد (9).

واكدت الخلية ان القوات عثرت على صـواريخ قاذفـة عدد (17) - حشوة عدد (26) - موبايل نوع نـوكـيـا عـدد (17) - رمانـة قاذفـة عـدد (7) - أسلاك تفجير - فتيل كورتكس 5 متر - سبح تفجير عـدد (10) - قنبرة هاون 60 ملم عدد (5) - قنبرة هاون 81 ملم عدد (4) - قداحات تفجير عدد (20) - رمانة يدوية عدد (5) - جهاز فولتيميتر - راديو - حزام ناسف - بطاريات تفجير – مخازن بندقية عدد (10) - عتاد كلاشنكوف عـدد (200) طلقـة عتاد M4 عدد (200) طلقة – ناظور بندقية - معمل لصنع العبوات، فضلا عن مواد أخرى.