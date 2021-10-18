سیاسة

مقاتلات عراقية تستهدف أوكارا في وادي الشاي بمحافظة كركوك

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام العراق طائرات عراقية داعش كركوك وادي الشاي

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الاعلام الامني اليوم الاثنين، ان مقاتلات عراقية قصفت أوكارا لعناصر لتنظيم داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان انه "وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات أف 16 والسيخوي، 25 ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك".
وتابع انه "وعلى أثر ذلك خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات وعثرت على خمسة أوكار تم استهدفها تحتوي مواد طبية واخرى غذائية وافرشة واغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا".

واضافت الخلية "خرجت بعدها قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات بالكامل، وكانت النتائج، العثور على وكرين مدمرين بداخلهما ملابس عسكرية ومدنية وأواني طبخ وتدمير كهف عبارة عن مغارة تحتـوي علـى مـواد طبيـة وكـاميرا وملابس مختلفة وأواني طبخ والعثور على (5) أوكار تحتـوي علـى مسـتودع طبي - مطبخ - ملابس أطفال - خلية طاقة شمسية – بنادق عدد (9).

واكدت الخلية ان القوات عثرت على صـواريخ قاذفـة عدد (17) - حشوة عدد (26) - موبايل نوع نـوكـيـا عـدد (17) - رمانـة قاذفـة عـدد (7)  - أسلاك تفجير - فتيل كورتكس 5 متر - سبح تفجير عـدد (10) - قنبرة هاون 60 ملم عدد (5) - قنبرة هاون 81 ملم عدد (4) - قداحات تفجير عدد (20) - رمانة يدوية عدد (5) - جهاز فولتيميتر  - راديو  - حزام ناسف  - بطاريات تفجير – مخازن بندقية عدد (10) - عتاد كلاشنكوف عـدد (200) طلقـة عتاد M4 عدد (200) طلقة – ناظور بندقية - معمل لصنع العبوات، فضلا عن مواد أخرى.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف