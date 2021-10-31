وكالة: سقوط 3 صواريخ قرب المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة "فرانس برس"، ان ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت فجر اليوم الأحد على منطقة المنصور في بغداد، بالقرب من المنطقة الخضراء، دون وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله ان الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

واضاف المصدر إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد"، وقع أحدها "قرب مستشفى الهلال الأحمر"، والآخر "في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي"، موضحاً أن "البناية (المصرف) مهجورة".

أما الثالث فقد "سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه اسالة المنصور".

وفي الاشهر الأخيرة تكررت الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق دون أن تتبناهخا اي جهة لكن واشنطن تتهم الفصائل الموالية لإيران بتنفيذها.