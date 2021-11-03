مسرور بارزاني: يمكن لمنتوجات الاقليم تغطية الأسواق العراقية وفتح اسواق خارجية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء، ان التنسيق مع الحكومة الاتحادية سيتيح المجال لأن تغطي منتوجات الاقليم الزراعية والحيوانية من تغطية الاسواق العراقية وكذلك فتح اسواق خارجية.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني خلال افتتاحه معرضا للمنتوجات الزراعية والحيوانية، هوالأول من نوعه في اربيل.

وقال رئيس حكومة الاقليم في كلمة مقتضبة، ان "هذا المعرض بداية مهمة للتنسيق بين فلاحي اقليم كوردستان والفلاحين في باقي المناطق العراقية".

واكد مسرور بارزاني ان زيادة التنسيق بين اربيل وبغداد سيفسح المجال لمنتوجات اقليم كوردستان لأن تغطي السوق المحلية واسواق العراق، كما ستكون هنالك امكانية لفتح اسواق خارجية.

ويتم الإشراف على المؤتمر من قبل وزارة الزراعة الإتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان.