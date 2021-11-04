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سیاسة

محافظ اربيل: سيتم منح 3 آلاف دولار لكل أسرة متضررة من السيول

author_image سوار أحمد
محافظ اربيل أوميد خوشناو
محافظ اربيل أوميد خوشناو
کوردستان اوميد خوشناو اربيل السيول تعويض 3 آلاف دولار

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ اربيل أوميد خوشناو اليوم الخميس، انه تم تخصيص 3 آلاف دولار لكل اسرة تضررت من السيول التي اجتاحت المحافظة قبل ايام.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، إن الأضرار الناجمة عن الفيضانات وسيول الأمطار بلغت 6 مليارات دينار، مشيرا الى ان 591 منزلا قد تضرر بسبب السيول.

واضاف محافظ اربيل "سيتم تعويض كل اسرة متضررة بمبلغ 3 آلاف دولار كما أن كافة المنازل المتضررة سيتم إعادة تأهيلها".

وأكد خوشناو ان الحكومة ستشرع بصرف التعويضات اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ووجه محافظ اربيل الشكر لمجلس الوزراء العراقي على تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار لتعويض المتضررين.

واجتاحت السيول عدة مناطق في محافظة اربيل السبت الماضي بسبب غزارة الأمطار، وتسببت في اضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات دون أن يكون هناك خسائر في الارواح.

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