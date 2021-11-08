هيئة إحصاء كوردستان: معدل الفقر في الاقليم أقل من 10 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت هيئة الإحصاء في اقليم كوردستان بأن معدل الفقر في الاقليم أقل من 10 بالمئة، مشيرة الى عدم دقة احصائية إتحادية تم نشرها في وقت سابق.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أصدرت احصائية لنسبة الفقر في العراق، لكن هيئة الإحصاء في الاقليم قالت أنها غير دقيقة فيما يتعلق بمعدل الفقر في كوردستان وأن الاحصائية تعود الى العام الماضي وانها تزامنت مع الأزمات الاقتصادية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة الإحصاء في الاقليم سيروان محمد، لكوردستان 24 ان "معدل الفقر في كوردستان أقل من ذلك بكثير."

ووفقا للبيانات المتاحة لوزارة التخطيط بحكومة إقليم كوردستان، فإن معدل الفقر في الإقليم أقل من 10 في المئة ولا يزال أقل من المعايير الدولية.

وتستعد حكومة كوردستان لإجراء دراسة استقصائية عن كل أسرة على حدة لتحديد معدل الفقر بدقة. ويكشف سيروان محمد أن معدل الفقر في إقليم كوردستان أقل من 10 في المائة مقارنة بالعراق، حيث يقترب معدل الفقر في بعض المحافظات من 50 بالمئة.

وأدت الجهود التي بذلتها الكابينة الحكومية التاسعة في سبيل توفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية كبرى إلى انخفاض كبير في معدل الفقر.