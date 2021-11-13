بوليسيك يمنح أمريكا فوزاً ثميناً على المكسيك بتصفيات كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- أحرز البديل كريستيان بوليسيك الذي شارك في الشوط الثاني هدفاً من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من تيموثي وياه ليفتتح التسجيل للولايات المتحدة قبل أن يضيف ويستون مكيني الهدف الثاني في الفوز 2-صفر على المكسيك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.

وتفوقت الولايات المتحدة في آخر مباراتين بين الفريقين لكن المباراة التي أقيمت في سينسناتي الليلة الماضية كانت الأكثر أهمية للفريق الأمريكي.

ويحرص الفريق الأمريكي على التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل في قطر وتجاوز الخسارة المخزية أمام ترينداد وتوباغو قبل أربع سنوات والتي حرمته من الصعود لكأس العالم 2018 في روسيا.

وبعد الفوز تملك الولايات المتحدة والمكسيك 14 نقطة لكل منهما في صدارة تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)‭ ‬لكن الفريق الأمريكي يتفوق بفارق الأهداف.

وتملك كندا، التي فازت 1-صفر على كوستاريكا الليلة الماضية، 13 نقطة مقابل 11 نقطة لبنما، فيما تملك كوستاريكا ست نقاط في المركز الخامس.