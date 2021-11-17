بعد اشتباكات دامية .. أرمينيا واذربيجان تعلنان صمود وقف اطلاق النار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولون أن اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه برعاية روسية لا يزال صامدا الأربعاء غداة اشتباكات دامية بين الدولتين أثارت مخاوف من تصعيد في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وأسفرت اشتباكات بين قوات أرمنية واذربيجانية الثلاثاء عن مقتل ثمانية جنود في أسوأ قتال بين الطرفين منذ حرب السنة الماضية حول ناغورني قره باغ.

الحرب التي استمرت ستة أسابيع وأدت الى مقتل أكثر من 6500 شخص، انتهت في تشرين الثاني/نوفمبر باتفاق تم برعاية روسية قدمت أرمينيا بموجبه تنازلات كبرى في الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ عقود.

انتهت المعارك مساء الثلاثاء إثر وساطة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن "سبعة جنود أذربيجانيين قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في اشتباكات تسببت بها ارمينيا الثلاثاء" مضيفة ان الوضع على الحدود "استقر مساء الثلاثاء".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الارمنية مقتل جندي وفقدان 24 آخرين وأسر 13 أثناء الاشتباكات مشيرةً إلى أنها خسرت موقعَين عسكريَين أصبحا تحت سيطرة باكو.

وأوضحت ان "الوضع في منطقة الحدود الشرقية هادىء نسبيا ويجري احترام اتفاق وقف اطلاق النار" الاربعاء.