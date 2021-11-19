وصول سفينة مهاجرين على متنها 10 جثث إلى صقلية

أربيل (كوردستان 24)- وصلت إلى صقلية اليوم الجمعة سفينة على متنها عشر جثث وعشرات المهاجرين الذين أنقذتهم هذا الأسبوع، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.

وعثر طاقم السفينة (جيو بارنتس) التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود على الجثث على متن قارب مكتظ على بعد 30 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.

وقالت أطباء بلا حدود في بيان إن هناك اعتقادا بأنهم لاقوا حتفهم مختنقين بعد أن أمضوا 13 ساعة في الجزء السفلي من القارب نظرا لوجود رائحة وقود نفاذة هناك.

وأضافت المنظمة أن حوالي 186 شخصا تم إنقاذهم في ثلاث عمليات منفصلة في المياه الدولية سينزلون في ميناء ميسينا بالجزيرة الواقعة في جنوب إيطاليا.

وبين هؤلاء المهاجرين، ومعظمهم من أفريقيا، 61 قاصرا أصغرهم يبلغ من العمر عشرة أشهر فقط.

وكتبت أطباء بلا حدود على تويتر "نأمل أن يحصلوا على كل المساعدة التي يحتاجونها" مضيفة أن من لاقوا حتفهم سيتم دفنهم بشكل "لائق".

وشهدت إيطاليا زيادة حادة في عدد المهاجرين بالقوارب في الأسابيع الأخيرة، ومن شأن وصول أعداد كبيرة منهم أن يؤدي إلى زيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي للتوصل إلى اتفاق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي حول سبل مواجهة الموقف في ظل هذه الظروف.