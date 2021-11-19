سیاسة

وصول سفينة مهاجرين على متنها 10 جثث إلى صقلية

author_image Kurdistan24 اربیل
حوالي 186 شخصا تم إنقاذهم في ثلاث عمليات منفصلة في المياه الدولية
حوالي 186 شخصا تم إنقاذهم في ثلاث عمليات منفصلة في المياه الدولية
العالم إيطاليا صقلية

أربيل (كوردستان 24)- وصلت إلى صقلية اليوم الجمعة سفينة على متنها عشر جثث وعشرات المهاجرين الذين أنقذتهم هذا الأسبوع، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.

وعثر طاقم السفينة (جيو بارنتس) التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود على الجثث على متن قارب مكتظ على بعد 30 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.

وقالت أطباء بلا حدود في بيان إن هناك اعتقادا بأنهم لاقوا حتفهم مختنقين بعد أن أمضوا 13 ساعة في الجزء السفلي من القارب نظرا لوجود رائحة وقود نفاذة هناك.

وأضافت المنظمة أن حوالي 186 شخصا تم إنقاذهم في ثلاث عمليات منفصلة في المياه الدولية سينزلون في ميناء ميسينا بالجزيرة الواقعة في جنوب إيطاليا.

وبين هؤلاء المهاجرين، ومعظمهم من أفريقيا، 61 قاصرا أصغرهم يبلغ من العمر عشرة أشهر فقط.

وكتبت أطباء بلا حدود على تويتر "نأمل أن يحصلوا على كل المساعدة التي يحتاجونها" مضيفة أن من لاقوا حتفهم سيتم دفنهم بشكل "لائق".

وشهدت إيطاليا زيادة حادة في عدد المهاجرين بالقوارب في الأسابيع الأخيرة، ومن شأن وصول أعداد كبيرة منهم أن يؤدي إلى زيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي للتوصل إلى اتفاق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي حول سبل مواجهة الموقف في ظل هذه الظروف.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

على هامش حوار المنامة.. مسرور بارزاني يلتقي عدداً من كبار المسؤولين العالميين
  4 ساعات
العالم

لندن تعتزم تصنيف حماس منظمة "إرهابية"
  5 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني خلال حوار المنامة: إقليم كوردستان أصبح واحة للاستقرار في المنطقة بتضحيات جسيمة
  7 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف