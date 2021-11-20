سیاسة

هايتي تفتتح قنصلية بجنوب المكسيك للتعامل مع زيادة المهاجرين

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العالم مهاجرون هجرة

أربيل (كوردستان 24)- افتتحت هايتي قنصلية في مدينة تاباتشولا الواقعة على الحدود الجنوبية للمكسيك في مسعى للمساعدة في إدارة الهجرة، وذلك وسط زيادة حادة في محاولات مواطنين من هايتي عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا العام.

وقالت الحكومة المكسيكية في بيان إن افتتاح القنصلية بالقرب من الحدود مع غواتيمالا يأتي في إطار جهود بين حكومتي المكسيك وهايتي للتعامل مع المهاجرين من الدولة الواقعة بمنطقة الكاريبي داخل الأراضي المكسيكية.

ويوم الخميس، انطلقت قافلة تضم حوالي ثلاثة آلاف مهاجر، كان بينهم الكثير من مواطني هايتي، من تاباتشولا باتجاه الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث أثار وصول أعداد كبيرة من مواطني هايتي أزمة لإدارة جو بايدن في أيلول سبتمبر الماضي.

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