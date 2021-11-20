بعد واشنطن.. لندن تسعى لـ"مقاطعة دبلوماسية" لأولمبياد بكين

أربيل (كوردستان 24)- يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد الشتوي في بكين العام المقبل احتجاجاً على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لصحيفة تايمز.

وذكرت الصحيفة أن "مناقشة فعّالة" جارية في الحكومة وسط أنباء تفيد بإن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة.

وبحسب تايمز فإنه في ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها.

وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين كتبوا لجونسون يحثونه على حظر أي تمثيل دبلوماسي بريطاني رسمي في الأولمبياد الشتوي في شباط فبراير المقبل.

يأتي هذا بعد أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين.