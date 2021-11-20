ریاضة

بعد واشنطن.. لندن تسعى لـ"مقاطعة دبلوماسية" لأولمبياد بكين

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العالم أولمبياد بكين

أربيل (كوردستان 24)- يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد الشتوي في بكين العام المقبل احتجاجاً على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لصحيفة تايمز.

وذكرت الصحيفة أن "مناقشة فعّالة" جارية في الحكومة وسط أنباء تفيد بإن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة.

وبحسب تايمز فإنه في ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها.

وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين كتبوا لجونسون يحثونه على حظر أي تمثيل دبلوماسي بريطاني رسمي في الأولمبياد الشتوي في شباط فبراير المقبل.

يأتي هذا بعد أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف