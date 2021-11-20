الرئيس بارزاني يستقبل رئيسة مكتب التنسيق للاتحاد الأوروبي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين، اليوم السبت، رئيسة مكتب التنسيق للاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان ماري باريت.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع السياسي في العراق ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمعادلات السياسية الجديدة على الساحة السياسية العراقية.

ووصفت رئيسة مكتب التنسيق للاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان الانتخابات التشريعية العراقية بالنموذجية.

وعبّر الرئيس بارزاني عن شكره للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على دورهما في تقديم المساعدة ومراقبة سير العملية الانتخابية.

كذلك بحث الجانبان التهديدات الإرهابية والوضع في سوريا.