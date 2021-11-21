في ثالث يوم لـ"حوار المنامة".. رئيس حكومة اقليم كوردستان يجري سلسلة لقاءات

أربيل (كوردستان 24)- يُجري رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، سلسلة لقاءات مع مسؤولين دوليين، وذلك في اليوم الثالث لمنتدى "حوار المنامة" في البحرين.

وسيجتمع مسرور بارزاني مع عدد من وزراء خارجية عدد من الدول، منهم وزير الخارجية البحريني ووزير خارجية سنغافورة ووزير خارجية اليونان.

وخلال اليومين الماضيين عقد رئيس حكومة الاقليم والوفد المرافق لقاءات مع عدد من الزعماء وكبار المسؤولين لعدة دول.

ووصل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد رفيع يوم الجمعة الى البحرين للمشاركة في قمة "حوار المنامة" التي يشارك فيها المئات الشخصيات العالمية.