ماكغورك: واشنطن تدعم سيادة العراق وسنواصل دعم البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال منسق شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البيت الابيض، بريت ماكغورك ان الولايات المتحدة تدعم سيادة العراق، مشيرا الى ان بلاده ستواصل دعم قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وجاء تصريحات ماكغورك اليوم الأحد، في كلمة له خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، المقام في مملكة البحرين.

وقال ماكغورك ان واشنطن تدعم سيادة العراق ودستوره ومؤسساته الشرعية، مؤكدا تطور العلاقات بين العراق والدول العربية أمر يسر بلاده ويعزز أمن المنطقة.

واضاف "نحن ملتزمون بإقامة تحالف طويل الامد مع العراق".

وتابع ماكغورك "سنواصل مساعدة العراق عسكريا وسنواصل تدريب الجيش العراقي وقوات البيشمركة حتى يتمكن العراق من الدفاع عن سيادة اراضيه".