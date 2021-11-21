وفاة سهير البابلي بطلة ريا وسكينة ومعلمة "مدرسة المشاغبين"

أربيل (كوردستان 24)- توفيت الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر هاز 84 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن الفنانة الراحلة كانت تخضع للعلاج في العناية المركزة في الأيام الماضية، بعد أن تدهور صحتها.

وتوفيت البابلى بعد فترة قضتها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات إثر معاناتها من مضاعفات غيبوبة ألمت بها بسبب مرض السكري.

وقالت وكالة الأنباء المصرية إن "الفنانة الكبيرة سهير البابلي توفيت داخل أحد المستشفيات الخاصة (بالقاهرة) بعد أن تعرضت (قبل أيام) لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر".

وسيتم تشييع جنازة البابلي غداً الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد شرق القاهرة.

ولدت البابلي في شباط فبراير 1937، وبدأت التمثيل عام 1957، ولها سيرة حافلة في الأعمال الفنية، من أبرزها على المسرح "ريا وسكينة" (1983)، و"مدرسة المشاغبين" (1973) التي جسدت فيها دور المدرسة عفت عبد الكريم وحققت نسب مشاهدة عالية في مصر والعالم العربي، وفي الدراما "بكيزة وزغلول" (1986)، وسينمائيا "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"(1988).

وبعد رحلة فنية كبيرة، اعتزلت البابلي الفن عام 1992، عقب ارتدائها الحجاب، غير أنها عادت للتمثيل بالحجاب، في 2005، من خلال مسلسل "قلب حبيبة".

وظهرت على البابلي الموهبة في سن مبكرة، وكانت تجيد تقليد الممثلين رغم سنّها الصغير.

والتحقت البابلي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت ذاته، وسط تشجيع من والدها الذي تنبأ لها بالنجاح والشهرة.