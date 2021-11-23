العراق.. بدء إعادة الفرز اليدوي لـ870 محطة انتخابية‎

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، إنها ستباشر بدءاً من اليوم الثلاثاء، إعادة فرز الأصوات في 870 محطة انتخابية بناء على أوامر القضاء جراء قبول طعون في الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع" عن عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل يوم الاثنين، إن المفوضية "ستشرع بدءا من يوم غد الثلاثاء بإعادة الفرز اليدوي لأصوات 870 محطة انتخابية من أصل نحو 55 ألف محطة".

وأضاف أن إعادة الفرز تأتي بناء على أوامر الهيئة القضائية للانتخابات بعد قبولها 21 طعناً على عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن "من شأن العملية تغيير النتائج الأولية للانتخابات".

وحسمت مفوضية الانتخابات في وقت سابق 1415 طعنا صادقت عليها الهيئة القضائية، بينها 68 طعنا ترتب عليها إعادة الفرز اليدوي للأصوات، دون تغيير بالنتائج الأولية.