سیاسة

لافروف: ندعم الحقوق المشروعة للمكونات القومية والدينية في سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - صورة أرشيفية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - صورة أرشيفية
کوردستان سوريا سيرغي لافروف إلهام أحمد مجلس سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- بحثت القيادية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "التسوية السورية"، بحسب بيان للخارجية الروسية.

وذكرت الخارجية أن الجانبين بحثا "الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال شرقي البلاد"، فيما تم تسليط الضوء على "تفعيل التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة الجهود للمساعدة في توصل السوريين لاتفاقات بمختلف الصيغ من أجل استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل بأسرع ما يمكن، وضمان الحقوق المشروعة لكافة المجموعات الإثنية والدينية في البلاد".

كما أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشاورات مع إلهام أحمد.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يدعو أوروبا لتأمين إغاثات عاجلة للمهاجرين العالقين على حدودها
  1 ساعات
الشرق الاوسط

علاوي: لبنان بحاجة ماسة لوقفة الأشقاء والأصدقاء
  1 ساعات
کوردستان

إقليم كوردستان يطيح بشبكة لتهريب المخدرات في أربيل
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف