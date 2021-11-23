لافروف: ندعم الحقوق المشروعة للمكونات القومية والدينية في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- بحثت القيادية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "التسوية السورية"، بحسب بيان للخارجية الروسية.

وذكرت الخارجية أن الجانبين بحثا "الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال شرقي البلاد"، فيما تم تسليط الضوء على "تفعيل التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة الجهود للمساعدة في توصل السوريين لاتفاقات بمختلف الصيغ من أجل استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل بأسرع ما يمكن، وضمان الحقوق المشروعة لكافة المجموعات الإثنية والدينية في البلاد".

كما أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشاورات مع إلهام أحمد.