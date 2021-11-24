في أسوأ كارثة.. غرق عشرات المهاجرين أثناء عبورهم "بحر المانش"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء عن مصرع عشرات المهاجرين أثناء عبورهم "بحر المانش" إلى المملكة المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فقد بلغ عدد المهاجرين الغرقى في القنال الإنجليزي (بحر المانش) إلى 31 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم اليوم الأربعاء أثناء محاولة العبور من فرنسا إلى بريطانيا.

ولا يزال شخصان آخران في عداد المفقودين.

وهذه أسوأ كارثة مهاجرين في الممر المائي الفاصل بين البلدين.

وغادر مهاجرون بأعداد أكبر من المعتاد الشواطئ الشمالية لفرنسا للاستفادة من الأحوال الجوية الهادئة في البحر بالرغم من البرودة الشديدة للمياه.