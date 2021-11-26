صحة وبیئة

العراق يستعد لموجة وبائية جديدة ويمد مستشفياته بمزيد من الأكسجين

"في حال زيادة أعداد الإصابات بشكل يومي وهي زيادة تدريجية، فإن هذا سيحدد دخول موجة وبائية جديدة"
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المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
العراق العراق وباء كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة عن استعدادها للموجبة الرابعة من وباء كورونا بعد تسجيل زيادة تدريجية بأعداد الإصابات بالوباء.

يأتي هذا في وقت انشغلت فيه دول العالم بمتحورة جديدة ظهرت في جنوب أفريقيا وسجلت حالات في بعض الدول الأوروبية وإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قوله "تمت تهيئة عدة طرق لضمان الأكسجين منها صناعته".

وأضاف أن استيراد الأكسجين متاح في المؤسسات الصحية كافة، وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتغطية المستشفيات في حال زيادة أعداد الإصابات وتفشي الوباء.

وتابع "في حال زيادة أعداد الإصابات بشكل يومي وهي زيادة تدريجية، فإن هذا سيحدد دخول موجة وبائية جديدة".

وأوضح البدر أن وزارة الصحة مستمرة في إمداد مستشفيات البلاد بأسطوانات الأكسجين، وقال إن "الوضع العام للأكسجين ممتاز".

وسجلت السلطات الصحية في الساعات الأربع والعشرين الماضية 856 إصابة جديدة بالوباء في عموم العراق ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2078521 لغاية الآن.

وتوفي إلى الآن 23765 شخصاً منذ أن تفشى الوباء في العراق ربيع عام 2020.

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