سیاسة

بالأرقام.. المفوضية العليا تعلن نتائج الانتخابات النهائية

لا تختلف هذه النتائج كثيراً عن التي اعلنت بشكل أولي، إذ كان الفارق طفيفاً وشمل 5 مقاعد على مستوى العراق
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رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جليل عدنان خلف
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جليل عدنان خلف
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء عن النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وتلا النتائج رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي.

وأظهرت النتائج النهائية تصدر الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعداً، فيما حل تحالف تقدم ثانياً بـ37 مقعداً، أما ائتلاف دولة القانون فحصل على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، بينما ظفر تحالف كوردستان بـ17 مقعداً، وتحالف الفتح بـ17 مقعداً أيضاً.

وحصد تحالف عزم 14 مقعداً، وحراك الجيل الجديد 9 مقاعد، وامتداد 9 مقاعد، وإشراقة كانون 6 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 4 مقاعد.

وحصل تحالف تصميم على 5 مقاعد، وحركة بابليون 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 4 مقاعد، وحركة حسم للإصلاح 3 مقعد، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3 مقاعد. أما جبهة تركمان العراق الموحد فحصلت على مقعد واحد.

ولا تختلف هذه النتائج كثيراً عن التي اعلنت بشكل أولي، إذ كان الفارق طفيفاً وشمل 5 مقاعد على مستوى العراق بما فيها كرسي واحد في أربيل.

نتائج الانتخابات العراقية
نتائج الانتخابات العراقية

 

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