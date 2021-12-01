سیاسة

مسرور بارزاني يرحب بحكم ألماني يقر بإبادة الإيزيديين

الحكم يمثل سابقة تاريخية ويمنح المجتمع الإيزيدي العالمي والناجين حق اللجوء إلى العدالة والتعافي.
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان العراق داعش ألماني إيزيديون

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء بحكم محكمة ألمانية بإدانة أحد عناصر داعش بتهمة الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين.

وقضت محكمة ألمانية يوم أمس بالسجن مدى الحياة على عراقي يدعى طه الجميلي بعد إدانته بتهمة ارتكاب إبادة بحق الإيزيديين في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أرحب بشدة بالحكم الذي صدر أمس عن محكمة ألمانية بإدانة عنصر في داعش بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان إن الحكم يمثل سابقة تاريخية ويمنح المجتمع الإيزيدي العالمي والناجين حق اللجوء إلى العدالة والتعافي.

ومن المتوقع أن يكون حكم المحكمة الألمانية أساسياً في الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين، وهي المرة الأولى في العالم التي تقضي محكمة أن الفظائع المرتكبة بحق الإيزيديين ترقى إلى مستوى الإبادة كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

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