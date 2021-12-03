وزارة البيشمركة: يجب القيام بعمليات عسكرية مشتركة مع بغداد "بدون انتظار"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة اليوم الجمعة، انه يجب القيام بعمليات عسكرية مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي بدون انتظار وبسرعة.

وجاء ذلك في بيان لوزارة البيشمركة بعد هجوم دام لتنظيم داعش على مناطق بالقرب من مخمور الليلة الماضية، اسفر عن استشهاد مجموعة من البيشمركة والمدنيين.

وجاء في البيان "في الساعة 22:00 من ليلة 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، هاجم إرهابيو داعش قرية خضر يجة في سفوح جبل قراجوخ، وهاجموا المدنيين في القرية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عدد منهم".

واضاف "وسرعان ما ساعدت قوات البيشمركة القرويين وتمكنت من السيطرة على الوضع في وقت قصير وملاحقة الإرهابيين."

وتابعت "بعدها نفذت قوات البيشمركة عملية برية في المنطقة، وعلى اثرها تعرضت إحدى مركبات البيشمركة لكمين نصبه إرهابيو داعش."

واكد البيان على ان التعاون بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع والحلفاء يجب أن يخرج من مرحلة التجمد، ويجب أن نبدأ العمليات المشتركة بسرعة كبيرة ودون انتظار، ويجب ألا نسمح بعد الآن للإرهابيين بالبقاء آمنين".