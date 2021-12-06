اتحاد الكرة العراقي يتوعد مثيري "شغب الملاعب" بعقوبات قاسية

أربيل (كوردستان 24)- هدّد الاتحاد العراقي لكرة القدم بفرض عقوبات قاسية وقرارات تأديبية بحق المتسبّبين بأعمال شغب شهدها ملعب فرانسو حريري في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الاتحاد العراقي في بيان إن "قرارات تأديبية وانضباطية وعقوبات كبيرة تنتظر كل من تثبت عليه الإدانة في الأحداث التي رافقت عدداً من مباريات الدوري والكأس وخاصة مباراة أربيل والشرطة في ملعب فرانسو حريري".

وأضاف أن "التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية سيتم التعامل معها بحزم وستواجه أقسى العقوبات في خطوة لإبقاء ملاعبنا نظيفة وخالية من حالات الشغب وللحفاظ على كرامة وحياة الجمهور التي نعدّها أعلى وأثمن من كل شيء".

وشهد ملعب فرانسو حريري السبت أحداث شغب انطلقت شرارتها بعد خسارة الشرطة وفوز أربيل بركلات الترجيح (4-2) ضمن دور الـ16 في بطولة كأس العراق.

وقام أنصار الناديين باقتحام أرض الملعب للاحتفاء بالفريقين، ثم اتسعت الدائرة بقيام مشجعي الشرطة برمي مقاعد المدرجات وقوبل ذلك برميهم بقناني الماء من قبل أنصار أربيل قبل أن تتدّخل قوات الأسايش وتنجح في فض تلك الأعمال.

وسبق أن نفى محافظ أربيل أوميد خوشناو تمزيق العلم العراقي كما روجت لذلك بعض القنوات الإعلامية وبعض مشجعي نادي الشرطة.

وأضاف أن ما حدث أمر طبيعي يحدث في الدول الأكثر تقدماً، وقال إن ما حصل لا علاقة له مع السياسة أو العلم أو أربيل أو أي محافظة أخرى.