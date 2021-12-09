الاستخبارات العراقية تطيح بثلاثة ارهابيين في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الخميس، ان الاستخبارات العراقية تمكنت من إلقاء القبض على على ثلاثة عناصر مطلوبين، لانتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت الخلية في بيان إن "وكالة الاستخبارات واستنادا لمعلومات استخباراتية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

واضافت "من خلال التحقيقات الاولية تبين ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا".

وتابعت الخلية في بيانها ان "الارهابي الثاني والمكنى (ابو انس) عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الانبار، مشيراً إلى أن الارهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الارهابي".

واشارت الخلية الى انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بالانتماء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".