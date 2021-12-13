اقتصاد

انتعاش اسعار النفط مع تراجع المخاوف من "أوميكرون"

author_image سوار أحمد
العالم اسعار النفط أميكرون تراجع المخاوف

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مواصلة ذلك المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تراجع المخاوف من تأثير المتحور أوميكرون على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7 في المئة إلى 75.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة الماضي.

فيما صعد خام "غرب تكساس" بنسبة 1.0 في المئة إلى 72.36 دولار للبرميل، بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المصدر: رويترز

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