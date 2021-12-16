شوكت بربهاري: الهدف من أحداث بيشخابور هو خلق الفوضى وتعكير أوضاع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول معبر بيشخابور الحدودي شوكت بربهاري، ان هدف حزب العمال الكوردستاني من الأحداث التي جرت في معبر بيشخابور، هو خلق الفوضى وتعكير أوضاع اقليم كوردستان.

وقال بربهاري في بيان ان "حزب العمال الكوردستاني دفع بأنصاره للهجوم على المعبر من جانب غربي كوردستان، مما أدى لإصابة عدد من حراس الحدود بجروح بليغة".

واضاف ان "حزب العمال الكوردستاني ومنذ ثلاثة اشهر، نصب خيمتين في معبر سيمالكا الحدودي بين إقليم كوردستان وغربي كوردستان، ويتم تحشيد الناس فيهما يوميا ورفع أعلام العمال الكوردستاني، ويتم تردد شعارات مناوئة لاقليم كوردستان".

واكد بربهاري انه "رغم كل الاستفزازات إلا أننا ومراعاة للمصلحة العامة ومراعاة لأوضاع أهالينا في غربي كوردستان، التزمنا بضبط النفس ولم نصدر أي رد فعل".

واضاف "مع الأسف، لم يكتف العمال الكوردستاني بهذا، بل جمع أكثر من 100 شخصا وهاجموا بالعصي والحجارة وقنابل المولوتوف عبر الجسر الواصل بين بيشخابور وسيمالكا، عللى مرأى من قوات الأمن في سيمالكا".

واكد بربهاري ان الهجوم اسفر عن اصابة عدد من حراس الحدود بجروح بليغة وتحطيم زجاج عربة إطفاء المركز الحدودي، لافتا الى ان هدف "حزب العمال من هذه الأعمال هو خلق الفوضى وتعكير أوضاع إقليم كوردستان، والإضرار بمصالح الشعب الكوردي في غربي كوردستان".

وأوضح أن "بيشخابور هو الطريق الوحيد لتنقل إخوتنا وأخواتنا، والمعبر الوحيد لتأمين قوت شعب غربي كوردستان، لذا فإن هدف حزب العمال من هذا الفعل وإغلاق معبر بيشخابور الحدودي هوالإضرار بالمدنيين في غربي كوردستان، وهو المسؤول أيضاً عن إغلاق هذا المعبر الحدودي".