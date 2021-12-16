سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان: نجدد إصرارنا على ضرورة تطبيع الأوضاع في سنجار

نجدد إصرارنا على ضرورة تطبيع الأوضاع في سنجار وضواحيها عن طريق تطبيق اتفاقية سنجار
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان مسرور بارزاني صوم إيزي إيزيديون

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 كانون الأول (ديسمبر) 2021، الإخوة والأخوات الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي.

وفيما يلي نص التهنئة:

أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى الإخوة والأخوات الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي، متمنياً أن يكون عيداً ملؤه الأفراح والمسرّات.

إن حكومة إقليم كوردستان ستواصل مسيرتها من أجل خدمة جميع المكونات، وترسيخ ثقافة التعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان.

وبهذه المناسبة، نجدد إصرارنا على ضرورة تطبيع الأوضاع في سنجار وضواحيها عن طريق تطبيق اتفاقية سنجار، وخروج الجماعات الخارجة عن القانون، ليتسنى للإخوة والأخوات النازحين الإيزيديين العودة إلى ديارهم برأس مرفوعة، وأن يتم إعادة إعمار مناطقهم.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
16 كانون الأول (ديسمبر) 2021

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