العراق يتأثر بمنخفضين جويين.. والأرصاد تحذر من سيول متوقعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت الهيئة العامة للأنواء (الأرصاد) الجوية العراقية اليوم السبت إن البلاد لا تزال متأثرة بمنخفضين جويين مع احتمالية حدوث سيول أخرى في مناطق عديدة.

وبحسب الأرصاد العراقية فمن من المتوقع بأن يستمر تأثر البلاد هذا اليوم باندماج المنخفضين الجوين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر ترافقهما كتلة هوائية معتدلة ورطبة.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، وفي الأقسام الشرقية من البلاد يكون غائماً مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة أحياناً خاصة في الشريط الحدودي (ديالى، واسط، خانقين) مع احتمال حدوث سيول.

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أما المنطقة الشمالية، ولا سيما إقليم كوردستان، فسوف يكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وحدوث عواصف رعدية، خاصة في مناطق (السليمانية، أربيل، الموصل، دهوك) مع احتمال حدوث سيول، وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة ليلًا في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون رعدية أحياناً.

وفيما يخص المنطقة الجنوبية، فسيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وحدوث عواصف رعدية أحياناً في عدد من المحافظات ومنها (البصرة، العمارة، المثنى، الناصرية) مع احتمال حدوث سيول في المناطق الشرقية والحدودية بالنسبة للبصرة والعمارة.

وعن الحالة الجوية ليوم الأحد، فسيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، والمنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بسبب ضعف تأثير المنخفض الجوي فضلًا عن المنطقة الجنوبية ويكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية (البصرة، العمارة، المثنى).

ويوم الاثنين سيكون الطقس غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية.

وسوف يكون طقس يوم الثلاثاء غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وفي الأقسام الشرقية غزيرة، ولا سيما في السليمانية وأربيل الموصل صلاح الدين. ومن المحتمل حدوث سيول.

وفي يوم الأربعاء ستتساقط الأمطار على المنطقة الشمالية وتكون غزيرة في زاخو ودهوك والموصل وأربيل والسليمانية، مع احتمالية حدوث سيول في المناطق الشمالية الشرقية والحدودية.

وينحسر تأثير المنخفض تدريجياً يوم الخميس، فيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد عدا مناطق الموصل وأربيل والسليمانية، إذ يكون غائماً مع أمطار متوسطة الشدة ويتحسن بعد الظهر.