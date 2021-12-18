حصيلة "سيول أربيل" ترتفع.. وكوردستان 24 تنشر أسماء الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت أربيل يوم أمس لتصل إلى أكثر من 12 شخصاً فضلاً عن أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت السلطات البلدية إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة حدثت بسبب بناء مشروع فوق مجرى تصريف مياه الأمطار في المنطقة.

وتضررت المناطق الواقعة إلى الجنوب الشرقي من أربيل بعدما غمرت المياه منازل عديدة وجرفت سيارات وممتلكات نحو العمق.

ومن بين الضحايا رضيع لم يكمل عامه الأول.

وشكلت حكومة إقليم كوردستان لجنة للتحقيق في أسباب السيول، كما وجهّت الجهات المعنية بتقييم الأضرار وتعويض المنكوبين بأسرع وقت.

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أسماء الضحايا:

- دانر نبز / 10 أشهر (من القومية الكوردية)

- خديجة/ 80 عاماً (من القومية الكوردية)

- بيرهات أمين/ (من القومية الكوردية/ إيزيدي)

- أمينة كريم/ 53 عاماً (من القومية الكوردية)

- رسول جمعة/ 27 عاماً (من القومية الكوردية)

- أوميد مامند/ 23 عاماً (من القومية الكوردية)

- جواهر خالد/ 16 عاماً (من القومية العربية)

- مسعود بولدز/ (الجنسية التركية)

- أحمد ياسين/ 23 عاماً (من القومية العربية)

- زوجان من القومية العربية (في عداد المفقودين)

- نيباليان أو ثلاثة، عثر على جثة أحدهما اليوم