الجزائر تفوز على تونس وتتوج بكأس العرب

أربيل (كوردستان 24)- أحرز منتخب الجزائر لكرة القدم السبت بطولة كأس العرب إثر فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 2 لصفر بعد وقت إضافي على ملعب البيت بالدوحة.

توج المنتخب الجزائري المشارك بتشكيلة رديفة بلقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه السبت بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 2-صفر في مباراة شهدت اللجوء إلى شوطين إضافيين على أستاد البيت المونديالي في منطقة الخور على أطراف العاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل هدفي الجزائر لاعب الصفاقسي التونسي السابق البديل أمير سعيود (99) وياسين إبراهيمي (120+5)، أمام مدرجات غصّت بأكثر من 60 ألف متفرج، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سبق أن شاهد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي حسمتها قطر لصالحها أمام مصر بركلات الترجيح.

وهذا أول لقب للجزائر بعد مشاركتين سابقتين بتشكيلتين رديفتين أيضاً في 1988 و1998، فيما تجمّد رصيد تونس عند لقب وحيد في النسخة الأولى عام 1963 في لبنان.