صحة وبیئة

أربيل تصدر تعليمات مهمة لأهالي "دارتو" في حال حدوث فيضانات

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أضرار الموجة الأولى من الفيضانات
أضرار الموجة الأولى من الفيضانات
کوردستان سيول فيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محافظة أربيل مساء اليوم الاثنين تعليمات مهمة لأهالي دارتو في حالة حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

وحذرت المحافظة في تعليماتها المواطنين من مغادرة منازلهم، ومتابعة الحالة الجوية باستمرار، واختيار مكان مرتفع ومناسب للعائلة داخل المنزل.

وحثت المحافظة السكان على حفظ الوثائق والسلع والحاجات الضرورية في مكان آمن، وملء أكياس من الرمل والتراب ووضعها أسفل الأبواب.

وعند حدوث الفيضانات، طالبت المحافظة المواطنين بالتوجه إلى الأماكن المرتفعة وقطع الكهرباء وخط الغاز وعدم قيادة السيارات والابتعاد مجاري تصريف المياه.

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