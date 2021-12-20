إقليم كوردستان يعيد جثامين 16 مهاجراً قضوا في "بحر المانش"

أربيل (كوردستان 24)- قرر إقليم كوردستان إعادة جثامين 16 مهاجراً ممن قضوا غرقاً في القناة الإنكليزية (بحر المانش) في أواخر الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان "ستستقبل حكومة إقليم كوردستان في يوم الجمعة عند الساعة 03:45 فجراً (بالتوقيت المحلي) جثامين 16 مهاجراً ممن قضوا بشكل مأساوي في القناة الإنكليزية في 24 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021".

وأضاف أن عملية الإعادة تمت بناء على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأشار عادل إلى أن عملية إعادة الجثامين تأخرت بسبب عملية تحديد هويات الضحايا التي أُجريت بالتنسيق بين مكتب رئيس الحكومة وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية وممثلية حكومة الإقليم في فرنسا.

وتابع "وإذ تقدم حكومة إقليم كوردستان تعازيها لعائلات الضحايا، فإنها تؤكد أن المهربين الذين يستغلون مواطني إقليم كوردستان لن يفلتوا من العدالة".