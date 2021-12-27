المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج "انتخابات تشرين"

أربيل (كوردستان 24)- صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وجاءت المصادقة بعيد رفض المحكمة، وهي أعلى محكمة في البلاد، الدعوى المقدّمة من القوى السياسية التي تمثل الحشد الشعبي بإلغاء النتائج.

وقال متحدث باسم المحكمة في بيان مقتضب تلقت كوردستان 24 نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب".

ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من دعوة رئيس البلاد على أن يتولى الجلسة الأولى الرئيس الأكبر سناً.

ويقول محللون إن عملية انتخاب رئيسين للبرلمان والجمهورية ستكون على الأرجح معقدة للغاية، مما يعني أن أزمة اختيار رئيس الحكومة ستطول كثيراً.

ويتوقع مراقبون أن يعقد البرلمان الاتحادي أولى جلساته في العاشر من كانون الثاني يناير المقبل.