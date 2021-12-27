فرنسا تعلن إنقاذ 40 شخصاً في مياه بحر المانش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مقاطعة كاليه الفرنسية المطلة على القناة المائية الإنكليزية اليوم الاثنين إنقاذ 40 شخصاً في مياه بحر المانش.

وقالت المقاطعة في بيان إن المجموعة أُنقذت خلال الليل بين أمس الأحد واليوم الاثنين، ونُقلت إلى ميناء كاليه.

وحذرت الناس مجدداً من محاولة عبور البحر بطريق غير مشروع. ولم تذكر ما إذا كان الأشخاص الذين أٌنقذوا مهاجرين، كما لم تذكر شيئا عن جنسياتهم.

وفي الشهر الماضي غرق 27 مهاجراً في بحر المانش بينهم عدد كبير من الكورد عندما تسرب الهواء من الزورق المطاطي الصغير الذي كانوا فيه في الطريق من فرنسا إلى بريطانيا.