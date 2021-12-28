الإعدام لثلاثة متهمين شاركوا بتفجير في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاءن انه تم الحكم بالإعدام شنقا على ثلاثة متهمين بالضلوع في تفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة ادت إلى مقتل واصابة عدد كبير من المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المحكمة أصدرت احكامها بحق المجرمين الثلاث بالاعدام شنقاً حتى الموت بعد اشتراكهم مع مجموعة ارهابية بتفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة بدوافع ارهابية".

واضاف ان "المجرمين ينتمون لعصابات داعش الارهابية، مبيناً ان الاحكام التي صدرت بحقهم تاتي وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة 1/ 3 /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".