وزير البيشمركة: تحركات داعش تناقصت في مناطق عملياتنا ونأمل استمرار التنسيق مع الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البيشمركة شورش اسماعيل اليوم الثلاثاء، إن تحركات مسلحي داعش انخفضت في المناطق التي نفذت فيها البيشمركة عملياتها.

وجاءت تصريحات اسماعيل للصحفيين، اثناء تفقده لمواقع قوات البيشمكة في منطقة غرميان، على رأس وفد من كبار قادة البيشمركة.

وقال اسماعيل "نأمل أن يستمر التنسيق مع القوات العراقية وأن تعزيزه وذلك بهدف عدم السماح لعناصر داعش بالتحرك كما يحلو لها".

واكد وزير البيشمركة ان عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة مستمرة، مشيرا الى انه تم الانتهاء من تشكيل اللواءين المشتركين بين وزارة البشمركة والجيش العراقي، مضيفا أنه "تم نقل لواء من وزارة البيشمركة إلى وزارة الدفاع العراقية، وقد وافق رئيس وزراء العراق على هذه المسألة، ونأمل أن يتم نشر القوات في أقرب وقت ممكن في المناطق التي تم تعيينها فيها".

واكد شورش اسماعيل ان "البيشمركة ستبقى في المناطق المحررة من داعش، وستكون هناك عمليات أخرى لملاحقة فلول داعش في هذه المناطق وحماية سكان المنطقة".