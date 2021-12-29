صحة وبیئة

تركيا تسجل 36 ألف إصابة بكورونا في أكبر زيادة يومية منذ الربيع

أظهرت البيانات أن تركيا سجلت أيضا 142 وفاة بسبب الفيروس
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا تركيا كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء تسجيل 36684 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة منذ 29 نيسان أبريل الماضي.

يأتي هذا بينما حث وزير الصحة فخر الدين قوجة المواطنين على الحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة للفيروس.

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت أيضا 142 وفاة بسبب الفيروس.

وظلت حالات الوفاة اليومية دون المئتين في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة إلى حوالي 20 ألفاً في نفس الفترة.

وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية في الأيام الأخيرة في تركيا بسبب المتحور أوميكرون.

 

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