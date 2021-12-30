سیاسة

قائمقام شقلاوة: التحقيق جار في قضية رفع علم داعش

author_image سوار أحمد
کوردستان شقلاوة علم داعش اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال قائمقام قضاء شقلاوة إبراهيم شيخ الله اليوم الخميس، ان القوات الأمنية تواصل التحقيقات في قضية رفع علم تنظيم داعش في إحدى مناطق القضاء.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الأربعاء، مقطع فيديو لعلم داعش وقد تم رفعه في إحدى المناطق الجبلية النائية في قضاء شقلاوة.

وقال إبراهيم شيخ الله لكوردستان 24، ان "العلم مصنوع من عباءة امرأة وتم رفعه في جبل سورك وهي منطقة نائية غير مسكونة وان القوات الأمنية تواصل التحقيقات للتوصل الى من قام برفع العلم".

ولم تعلن القوات الأمنية في إقليم كوردستان حتى الآن، أي تفاصيل عن القضية.

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