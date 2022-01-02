هجوم صاروخي عنيف يستهدف "قاعدة تركية" قرب الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مساء الأحد بتعرض المعسكر الذي يتمركز فيه عسكريون أتراك إلى هجوم صاروخي عنيف قرب الموصل.

وهذا أحدث هجوم يستهدف المعسكر المترامي الأطراف بعد سلسلة هجمات كانت قد ألقت السلطات المحلية باللائمة على فصائل شيعية في تنفيذها.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن هجوماً صاروخياً عنيفاً استهدف معسكر زيلكان الواقع في محيط جبل بعشيقة شمال شرق الموصل.

Türk askerlerinin konuşlu olduğu Başika sınırındaki Zelkan üssüne roket saldırısı pic.twitter.com/AiCDPPPyt3 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) January 2, 2022

ولا يعرف بالضبط ما إذا كان الهجوم قد أوقع إصابات. ولم تسفر معظم الهجمات السابقة عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.