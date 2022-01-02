أمن

هجوم صاروخي عنيف يستهدف "قاعدة تركية" قرب الموصل

لم تسفر معظم الهجمات السابقة عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية
author_image Kurdistan24 اربیل
لحظة اطلاق الصواريخ - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
لحظة اطلاق الصواريخ - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
العراق بعشيقة الجيش التركي العراق هجوم صاروخي زيلكان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مساء الأحد بتعرض المعسكر الذي يتمركز فيه عسكريون أتراك إلى هجوم صاروخي عنيف قرب الموصل.

وهذا أحدث هجوم يستهدف المعسكر المترامي الأطراف بعد سلسلة هجمات كانت قد ألقت السلطات المحلية باللائمة على فصائل شيعية في تنفيذها.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن هجوماً صاروخياً عنيفاً استهدف معسكر زيلكان الواقع في محيط جبل بعشيقة شمال شرق الموصل.

ولا يعرف بالضبط ما إذا كان الهجوم قد أوقع إصابات. ولم تسفر معظم الهجمات السابقة عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بإشراف مهندس التعريب.. "عرب وافدون" يهاجمون أسرة كوردية بإحدى قرى كركوك
  1 ساعات
کوردستان

شاخوان عبد الله عن إزالة اللغة الكوردية من العلامات المرورية: راكان سيدفع ثمن جرائمه
  2 ساعات
العراق

نصف العراق يقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف