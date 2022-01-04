سیاسة

في عدد قياسي .. أكثر من 28 ألف مهاجر عبروا المانش العام المنصرم

author_image سوار أحمد
مهاجرون على متن زورق لقوات خفر السواحل البريطانية وقت نقلهم إلى مرفأ دوفر في جنوب شرق إنكلترا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021 - الصورة لفرانس 24
مهاجرون على متن زورق لقوات خفر السواحل البريطانية وقت نقلهم إلى مرفأ دوفر في جنوب شرق إنكلترا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021 - الصورة لفرانس 24
العالم بريطانيا بحر المانش المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه" الإثنين أنّ ما لا يقلّ عن 28,395 مهاجراً غير شرعي عبروا العام الماضي من فرنسا إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة أقلّتهم عبر بحر المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر، في عدد قياسي يناهز ثلاثة أضعاف ذلك المسجّل في 2020.

وفي 2020 بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القناة حوالي 8400 شخص.

وزادت بقوة أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر البحر منذ شدّدت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و"يوروتانل"، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

ونقلت الوكالة عن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أنّ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت سجّل لوحده وصول ما يقرب من 6900 مهاجر غير نظامي إلى الساحل الإنكليزي، بينهم 1185 شخصاً وصلوا في يوم واحد، في رقم قياسي.

وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنكلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، لا سيّما وأنّ زعيم حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة في أعقاب خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.

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