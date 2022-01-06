الجيش العراقي يحتفل بذكراه الـ101

أربيل (كوردستان 24)- يحتفل العراقيون اليوم الخميس السادس من كانون الثاني 2022، بالذكرى 101 لتأسيس الجيش العراقي في وقت تقدمت فيه قيادات في الجيش بالتهاني للشعب العراقي.

ويحتفل العراق في 6 من كانون الثاني يناير من كل عام بذكرى تأسيس الجيش العراقي. وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر ذكرى التأسيس عطلة رسمية في العراق، لكنها لا تشمل إقليم كوردستان على مدى العقود الماضية.

ويتهم الكورد الجيش العراقي ولا سيما في عهد النظام السابق بقيادة صدام حسين بالمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ إبادة جماعية بحقهم خصوصاً في حملات أطلق عليها "الأنفال" وأُزهقت خلالها أرواح الآلاف من السكان في ثمانينيات القرن الماضي.

وشهد الجيش العراقي منذ تأسيسه عام 1921 حروباً وانقلابات وتطورات كبيرة وانتكاسات آخرها سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم داعش منتصف عام 2014.

وتأسس الجيش قبل قرن من الزمان وتشكلت أولى وحداته في فترة الانتداب البريطانية وبدأ يتنامى تدريجياً ليصل إلى ذروته من حيث العدد في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي بعدما وصل عدد أفراده تقريبا إلى مليون جندي بمختلف الصنوف العسكرية.