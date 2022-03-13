سیاسة

الحلبوسي: الاعتداء على أربيل اعتداء على سيادة العراق وأمن مواطنيه

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل الهجوم محمد الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأحد، إن الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعدٍّ على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه.

ونشر الحلبوسي على حسابه في تويتر ان " الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعدٍّ على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه، وهو عمل مدان يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً لردعه ومواجهته".

وأعلنت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان في وقت سابق ان الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب ما افادة وزارة صحة الاقليم.

 

 

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