واشنطن تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الصاروخي على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- دعت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن، لإدانة الضربات الصاروخية الإيرانية على أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأمطر الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخ بعيد المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة بقناة كوردستان 24.

ونشرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على تويتر "هذا الهجوم المتهور وغير المبرر ضرب مقر إقامة مدني في أربيل وكان انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامة أراضيه".

وأكدت البعثة الأمريكية أن "على أعضاء مجلس الأمن إدانة هذا الهجوم، ومحاسبة إيران، ودعم ديمقراطية العراق وسيادته".

وفي وقت سابق، أدان مسؤولون أمريكيون على مختلف المستويات الهجوم على اربيل، مؤكدين أنه "انتهاك صارخ" للسيادة العراقية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الصواريخ أصابت "مركزا صهيونيا استراتيجيا"، وهو ادعاء نفته حكومة إقليم كوردستان والمسؤولون العراقيون بشدة.

ودعت سلطات إقليم كوردستان إلى تشكيل "لجنة دولية" للتحقيق في هذه المزاعم، التي تصفها السلطات بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقد زارت وفود ومسؤولون عراقيون، بمن فيهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المواقع المتضررة لتفقد الأضرار عن كثب.