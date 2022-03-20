سیاسة

مسرور بارزاني: إقليم كوردستان عامل دائم للاستقرار ولم يشكل تهديداً ضد أي جهة

"ما زال الشعب الكوردستاني ماضٍ بكفاحه في سبيل صون حقوقه الدستورية والدفاع عنها"
author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزان عيد نوروز رسالة تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 20 آذار (مارس) 2022، الكوردستانيين كافة بمناسبة حلول أعياد نوروز، متمنياً للجميع عطلة تسودها المحبة والطمأنينة.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية، أتقدم إلى الكوردستانيين كافة بأحر التهاني والتبريكات، وأخصُّ بالتحية أبطال البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً للجميع عطلة سعيدة مفعمة بالطمأنينة وتسودها المحبة والمسرّات.

واستثمر هذه المناسبة البهيجة لأهيب بالمواطنين جميعاً الحفاظ على نظافة البيئة أثناء السياحة والتنزه والسفر والتقيّد بالتعليمات المرورية.

لقد كان نوروز بالنسبة لشعب كوردستان، منذ القِدم ولا يزال، رمزاً ومعنى من معاني الصمود ومواجهة الظلم والقهر في مسيرة النضال والحرية والخلاص والتحرر. إذ ما زال الشعب الكوردستاني ماضٍ بكفاحه في سبيل صون حقوقه الدستورية والدفاع عنها، متمسكاً بثوابته ومطالبه القومية ولن يتنازل أو يتخلى عنها تحت أي ضغط وظرف.

وفي هذه المناسبة، نجدد تأكيدنا بأن إقليم كوردستان، كما عهدتموه، سيظل دوماً عاملاً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة، ولم يشكل يوماً تهديداً ضد أي جهة، بل على العكس تماماً، فإلى جانب ذَوده عن حقوقه التي كفلها الدستور، لعب دوره المحوري في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان والعراق.

نوروزكم مبارك. حمى الله كوردستان والكوردستانيين.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
20 آذار (مارس) 2022

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