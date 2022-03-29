نيجيرفان بارزاني وجمال الضاري يبحثان تطورات الوضع السياسي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء أمين عام المشروع الوطني العراقي جمال الضاري.

وناقش الجانبان تطورات الوضع السياسي العراقي ومساعي عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء القادم للحكومة الاتحادية.

وتم التأكيد على أهمية أن تتوصل القوى والمكونات العراقية إلى تفاهم للحل وتجاوز المرحلة والتحديات الحالية والمستقبلية للعملية السياسية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا في البلد.