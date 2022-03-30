ریاضة

الكاميرون تهزم الجزائر في عقر دارها بهدف قاتل وتتأهل لمونديال قطر

author_image سوار أحمد
لاعبو المنتخب الكاميروني يحتفلون بتأهلهم لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم على الجزائر 2-1، 29 مارس/آذار 2022- الصورة لفرانس 24
لاعبو المنتخب الكاميروني يحتفلون بتأهلهم لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم على الجزائر 2-1، 29 مارس/آذار 2022- الصورة لفرانس 24
الشرق الاوسط الكاميرون الجزائر مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- فشل المنتخب الجزائري في الاستفادة من فوزها خارج أرضها على الكاميرون وتلقت هزيمة بنتيجة 2-1 بعد التمديد بهدف قاتل في عقر دارها.

 وبهذه النتيجة بلغت "الأسود غير مروضة" مونديال قطر، أمام خيبة "محاربي الصحراء". وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بتقدم الكاميرون 1-0، وهي نفس النتيجة التي فازت بها الجزائر في لقاء الذهاب.

وخيّم صمت رهيب في ملعب مصطفى تشاكر وجثا المدرب جمال بلماضي دامعا على ركبتيه، بعد مجريات دراماتيكية شهدت افتتاح إريك مكسيم تشوبو-موتينغ التسجيل للكاميرون (22) ما فرض تمديدا بدا في نهايته أن هدف التعادل لأحمد توبة (118) حسم الموقعة للجزائر، لكن كارل توكو إيكامبي هز الشباك في الدقيقة 120+4 ليوجه طعنة ستبقى عالقة لوقت طويل في أذهان الجزائريين.

وسيطرت الجزائر بشكل شبه مطلق على المباراة إلا أنها واجهت تألقا لافتا للحارس الكاميروني أندري أونانا الذي سينتقل الصيف المقبل إلى إنتر الإيطالي من أياكس أمستردام الهولندي، إذ تصدى لعشر تسديدات من أصل 11 بين الخشبات الثلاث.

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