جاي غارنر: نظام صدام لم يسقط لولا دور الرئيس بارزاني في ذلك

أربيل (كوردستان 24)- قال جاي غارنر، وهو أول حاكم أمريكي مدني في العراق بعد عام 2003، إن نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يسقط على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، لولا الدور الذي لعبه الرئيس مسعود بارزاني في ذلك.

وأضاف غارنر في ندوة نظمتها جامعة كوردستان بأربيل، أن العالم يتغير على نحو سريع، "ومن دون أدنى شك فإن هذه التغيرات تتضمن فرصا كثيرة بالنسبة للكورد".

وأشار الحاكم المدني السابق إلى أن إقليم كوردستان يتعين أن تكون لديه "منصة اقتصادية وثقافية" لتحقيق الاستقلال بعد نحو قرن من التمزيق.

وأردف مخاطباً الحاضرين بالقول "لديكم موارد طبيعية.. الطاقة الآن تشغل الدنيا... أنتم أصبحتم سلة الغذاء للمنطقة، وبلدكم جميل للغاية".

ولفت غارنر إلى أن معظم الشعب الأمريكي "لا يؤمن بعراق موحد"، متابعا "ولا بد أن تتجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة بهذا الاتجاه".

ومضى يقول "نعلم جميعاً أن دور الرئيس مسعود بارزاني كان مهماً للغاية في سقوط نظام صدام حسين، وإن لم يكن كذلك لكان سقوط النظام صعباً للغاية".

وقال "هذا يعني أنه من دون دور بارزاني لما أطيح بنظام صدام".