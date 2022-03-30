سیاسة

جاي غارنر: نظام صدام لم يسقط لولا دور الرئيس بارزاني في ذلك

معظم الشعب الأمريكي "لا يؤمن بعراق موحد"
author_image Kurdistan24 اربیل
جاي غارنر
جاي غارنر
کوردستان العراق جي غارنر واشنطن إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال جاي غارنر، وهو أول حاكم أمريكي مدني في العراق بعد عام 2003، إن نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يسقط على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، لولا الدور الذي لعبه الرئيس مسعود بارزاني في ذلك.

وأضاف غارنر في ندوة نظمتها جامعة كوردستان بأربيل، أن العالم يتغير على نحو سريع، "ومن دون أدنى شك فإن هذه التغيرات تتضمن فرصا كثيرة بالنسبة للكورد".

وأشار الحاكم المدني السابق إلى أن إقليم كوردستان يتعين أن تكون لديه "منصة اقتصادية وثقافية" لتحقيق الاستقلال بعد نحو قرن من التمزيق.

وأردف مخاطباً الحاضرين بالقول "لديكم موارد طبيعية.. الطاقة الآن تشغل الدنيا... أنتم أصبحتم سلة الغذاء للمنطقة، وبلدكم جميل للغاية".

ولفت غارنر إلى أن معظم الشعب الأمريكي "لا يؤمن بعراق موحد"، متابعا "ولا بد أن تتجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة بهذا الاتجاه".

ومضى يقول "نعلم جميعاً أن دور الرئيس مسعود بارزاني كان مهماً للغاية في سقوط نظام صدام حسين، وإن لم يكن كذلك لكان سقوط النظام صعباً للغاية".

وقال "هذا يعني أنه من دون دور بارزاني لما أطيح بنظام صدام".

 

موضوعات ذات صلة
إيران

بعد هجوم أربيل.. واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني
  8 ساعات
کوردستان

جو بايدن: إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا
  9 ساعات
العراق

البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة
  9 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف